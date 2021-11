Tegeltija: Podržaćemo samo odluke od interesa za građane

SARAJEVO – Predsedavajući Saveta ministara BiH Zoran Tegeltija izjavio je da će on i ministri iz Republike Srpske učestvovati u radu Saveta ministara i donositi samo one odluke koje se tiču zaštite zdravlja građana Republike Srpske, kao i one koje mogu da ugroze finansijsku i materijalnu poziciju ljudi zaposlenih u institucijama BiH.

“Na taj način mi želimo da pokažemo da ne blokiramo rad Saveta ministara, već da nisu stvorene pretpostavke za odlučivanje u skladu sa odlukom Narodne skupštine Republike Srpske”, pojasnio je Tegeltija, prenosi RT RS.

On je naveo da je za sutra zakazana redovna sednica sa dnevnim redom koji je bio predviđen za sednicu koja je trebalo da bude održana u julu, ali da je sasvim sigurno da ne postoje uslovi za donošenje bilo kakvih odluka, kao i da srpski ministri neće podržati nijednu tačku predloženog dnevnog reda.

“Sutra treba da bude održana sednica Saveta ministara koja je bila zakazana za 29. jul, ali sam je otkazao u skladu sa odlukom Narodne skupštine Republike Srpske koja je definisala da, dok traje kriza u BiH, ministri iz Republike Srpske neće učestvovati u donošenju odluka”, rekao je Tegeltija.

(Tanjug)

