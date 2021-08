KAIRO – Teretni brod Ever Given, koji je u martu potpuno blokirao Suecki kanal, danas je uspešno prošao tim plovnim putem i uplovio u Crveno more.

Uprava Sueckog kanala (SCA) je danas saopštila da je brod uplovio u Suecki kanal na putu iz Britanije za Kinu, kao deo konvoja od 26 plovila, a da su za vreme njegovog prolaska bile preduzete dodatne bezbednosne mere, prenosi Rojters.

(Tanjug)

