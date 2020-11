Teroristički napad u Beču: 7 mrtvih, 4 uhapšena – vojska na ulicama (video)

Napad u Beču – najteži teroristički akt poslednjih godina

Pucnjava u Beču u ponedeljak uveče, za koju je austrijski kancelar Sebastijan Kurc rekao da je definitivno teroristički napad, najteži je teroristički akt u poslednjih nekoliko godina u Austriji.

Prema poslednjim informacijama, ubijen je jedan prolaznik, kao i jedan osumnjičeni za napad, dok policija traga za najmanje jednim saučesnikom.

Povređeno je 15 osoba, među njima sedam teže. Povređen je i jedan policajac, koji je čuvao bečku sinagogu, ispred koje je napad i započeo, ail je on van životne opasnosti.

Ukoliko je sinagoga bila meta napada, to bi bio drugi napad na taj verski objekat, posle 1981. kada je grupa Palestinaca upala u sinagogu i ubila jednu osobu.

Teroristički napadi, naročito sa žrtvama, u Austriji su poslednjih godina retki, a do sada je najteži zabeležen slučaj bio desničarski bombaški napad na Rome 4. februara 1995. godine u mestu Obervart, kada su ubijene četiri osobe romske nacionalnosti.

Iza tog napada stajao je neonacista Franc Fuhs koji je sejao strah šaljući i pisma bombe političarima i poznatim ličnostima. On je 1997. godine uhapšen, a 2000. je izvršio samoubistvo u zatvoru.

Poslednji teroristički akt bio je napad pre dve godine na vojnika koji je čuvao ambasadu Irana u Beču.

Vojnik je uspeo da odbrani napad nožem i usmrtio je napadača, islamistu.

Takođe, jedan Tunižanin je 2017. godine u Lincu ubio stariji bračni par, a on je osumnjičen da je blizak Islamskoj državi.

Tvrdio je da je želeo da se osveti društvu zbog Slobodarske partije Austrije (FPO) kojoj prebacuje diskriminaciju muslimana.

Tokom 2009. godine dogodio se napad fundamentalista na indijski verski objekat, tokom kojeg je ubijen jedan guru, koji je doputovao iz Indije, a povređeno devet osoba.

Krajem osamdesetih, 1989. godine, iranski agenti su u Beču ubili tri visoka kurdska političara, među kojima je bio i jedan austrijski državljanin kurdskog porekla.

Ubide su se potom sakrile u ambasadi i nakon intervencije Teherana napustile Austriju, pod policijskom zaštitom.

Četiri godine ranije, Palestinska teroristička grupacija Abu Nidal je 1985. godine sprovela teroristički napad na šalter izraelske aviokompanije El Al na bečkom aerodromu Švehat, tokom kojeg je ubijeno tri putnika, a povređeno 38 osoba.

Godinu dana ranije je turski diplomata Enver Ergun ubijen u centru Beča, a odgovornost su preuzeli jermenski ekstremisti.

Tokom 1981. Godine Beč je bio meta dva teroristička napada.

Tako je palestinska teroristička grupa 29.avgusta upala u sinagogu, gde je ubila dve osobe.

Prethodno, 1. maja, je Abu Nidal grupa u Beču ubila predsednika austrijsko-izraelskog društva Hajnca Nitela, gradskog političara iz redova Socijaldemokratske partije Austrije (SPO).

Grupa terorista oko teroriste Karlosa upali su 21.decembra 1975. u centralu OPEK-a u Beču, gde su ubile tri lica i povredile brojne osobe.

Teroristi su tom prilikom uzeli taoce zahvaljujući kojima su uspeli da pobegnu u Alžir.

Ciljano pucano na ljude ispred kafića

Svedoci večerašnjeg terorističkog napada u centru Beča tvrde da su napadači ciljano pucali na okupljene ljude ispred kafića.

Oružani napad se dogodio u „Bermudskom trouglu“, delu Beča u kojem se nalazi sinagoga, ali i brojni kafići koji su večeras bili odlično posećeni, jer su mnoge Bečlije iskoristile poslednju priliku da se druže, pred drugo „zaključavanje“ i zatvaranje ugostiteljskih objekata.

Rabin Šlomo Hofmajster, jedan od svedoka napada, rekao je da je najmanje jedan napadač, dodajući da ne zna koliko ih je tačno bilo, pucao u ljude koji su sedeli ispred kafića i pabova.

Hofmajster je za ORF i Prese rekao da su na to ljudi panično pokušali da pobegnu unutrašnjost lokala, ali je napadač pucao i u kafiće.

Ispričao je da je pozvao policiju, koja je došla sa specijalnim jedinicama, koje su se pozicionirale u sve ulaze kuća.

Policija je, kako je rekao, tražila i povređene, kako bi ih evakuisala.

