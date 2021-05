Teška tragedija u Italiji: 12 poginulih u padu kabine žičare (video)

Dvanaestoro ljudi je poginulo, a broj stradalih mogao bi porasti na 13, u padu kabine žičare u Italiji. Incident se dogodio u regiji Severni Pijemont, na panoramskoj žičari Stresa-Alpino-Motarone.

​Prethodno je dvoje teško povređene dece prebačeno je helikopterom u bolnicu u Torinu.

A mountaintop cable car plunged to the ground in northern #Italy on Sunday, killing at least nine people and sending two children to the hospital. https://t.co/jynfOiEXa1 #Mottarone pic.twitter.com/P0JMi1gObv

