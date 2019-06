Tirana: Protesti opozicije uprkos pozivima Zapada na dijalog

TIRANA – Više hiljada pristalica albanske opozicije ponovo je večeras izašlo na ulice, zahtevajući raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

AP konstatuje da su se pristalice opozicije okupile uprkos pozivima EU, SAD i drugih zapadnih institucija da se angažuju u dijalogu i izbegavaju nasilje.

Pristalice opozicije, prevođene Demokratskom partijom, okupile su se kod glavne zgrade vlade, optužujući premijera Edija Ramu za korupciju i povezanost sa organizovanim kriminalom.

Oni traže da Rama podnese ostavku i da se formira prelazna vlada, koja će sprovesti prevremene parlamentarne izbore.

Članovi Ramine Socijalističke partije smatraju da opozicija nanosi štetu ugledu zemlje u vreme kada lideri EU odlučuju da li da pokrenu pregovore o punopravnom članstvu sa Tiranom.

MIA je ranije danas prenela da je Ujedinjena albanska opozicija dobila dozvolu da protestuje večeras samo dva sata, od 19 do 21 časa, i to samo ispred zgrade albanske vlade u Tiranu, suprotno njihovom zahtevu da protesti traju do ponoći.

Zbog protesta opozicije i posete generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga koji je bio u Tirani, u glavnom gradu je povišen stepen bezbednosti.

