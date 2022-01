Tokajev: Nemiri u Kazahstanu delo profesionalaca

NUR-SULTAN – Masovne nemire, koji su izbili u Kazahstanu početkom januara osmislili su profesionalci, izjavio je kazahstanski predsednik Kasim-Džomart Tokajev u danas emitovanom televizijskom intervjuu za nacionalnu televiziju.

„Mislim da je to bila proračunata akcija, štaviše, sa svim fazama nemira, počev od mirnih protesta, koji su se desili, pa do ubistava i pljačke. To je bila sveobuhvatna operacija koju su osmislili profesionalci i izveli profesionalci. Što se tiče mirnih demonstracija, naravno da su i one postojale. Nije bilo i nije moglo da bude upotrebe sile protiv tih demonstranata“, rekao je Tokajev, preneo je TAS S.

Kazahstanski predsednik je najavio i da namerava da poseti Moskvu sredinom februara i potpiše dugoročne sporazume sa Rusijom.

„Negde sredinom februara ću verovatno biti u Moskvi u poseti na poziv ruskog predsednika. I potpisaćemo ključne sporazume, koji se odnose na dugoročnu saradnju naših zemalja“, rekao je Tokajev.

(Tanjug)

