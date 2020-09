Totalni haos od debate: Svađe, uvrede i nadvikivanje Bajdena i Trampa (foto)

Republikanski predsednik Donald Tramp i njegov demokratski protivkandidat, bivši potpredsednik SAD Džo Bajden, suočili su gledišta u prvoj predsedničkoj debati, pet nedelja uoči izbora 3. novembra.

The #Debate2020 was a pitiful advertisement of USA leadership dysfunction, never came out clearly about the fate of the stock market… Photo: @Reuters pic.twitter.com/au8DYqAagh

Prvu debatu, tokom koje je Bajden Trampa nazvao „klovnom“, „rasistom“ i „Putinovim pionom“, dok je Tramp Bajdenu uputio seriju uvredljivih komentara na račun njegove porodice, obeležila su i česta prekidanja i snažne međusobne optužbe, dok su kandidati debatovali o pandemiji korona virusa, ekonomiji i Vrhovnom sudu.

TV duel, koji je pokazao i svu dubinu podela u američkom društvu, održan u Klivlendu u Ohaju, a moderator debate, koju je prema procenama pratilo 100 miliona Amerikanaca, bio je novinar kablovske mreže Foks njuz Kris Valas.

Dvojica kandidata se nisu rukovala zbog poštovanja društvene distance, a TV duel je ubrzo postao veoma užaren, i prema oceni brojnih komentatora prerastao u najhaotičniju debatu u novijoj istoriji, prenosi Glas Amerike.

Kandidati su se često nadvikivali, a predsednik Tramp prekidao bivšeg potpredsednika dok je moderator Valas pokušavao da uspostavi red.

U jednom trenutku Bajden je rekao Trampu:

„Hoćeš li ućutati, čoveče?“

„Činjenica je da svi znaju da je sve što je do sada rekao jednostavno laž. Ja nisam došao ovde da ukazujem na njegove laži. Svi znaju da je on lažov“, takođe je rekao Bajden.

this reminds me of a middle aged white mom arguing with the referee at her sons soccer game #Debate2020 #shutupman pic.twitter.com/rMzvagmcxp

Tramp i Bajden počeli su veoma brzo sa međusobnim napadima, govoreći o pandemiji koronavirusa u SAD, koje sada imaju najveći broj smrtnih slučajeva na svetu sa više od 205.000 umrlih.

„Predsednik nema plan“, rekao je Bajden, koji se tokom debate nekoliko puta, gledajući pravo u kameru, obratio direktno Amerikancima.

„Znao je da je virus smrtonosan i nije vam rekao o tome“.

Bajden je rekao da je predsednik „čekao i čekao“ da reaguje kada je virus došao do Amerike, i da su ga više brinuli ekonomija i berza nego što je radio na tome da zaustavi širenje virusa.

Tramp je odgovorio da njegova administracija obavlja sjajan posao i da nas „samo nekoliko nedelja deli od vakcine“.

Prva tema večeri bio je Trampov predlog konzervativne sudije Ejmi Koni Beret za Vrhovni sud, u kojem treba da zameni legendarnu Rut Bejder Ginzberg, koja je bila centralna ličnost liberalnog krila suda. Predsednik Tramp rekao je da je njegovo pravo i obaveza da postavi novog sudiju Branio je brzo imenovanje rečima:

„Mi smo pobedili na izborima i zato imamo pravo da biramo“, dok je demokrata Bajden poručio da treba sačekati rezultat predsedničkih izbora kako bi građani Amerike takođe imali uticaj na izbor sudije Vrhovnog suda, koji donosi odluke o najvažnijim pitanjima u zemlji, između ostalog pravu na abortus i sudbini zakona o pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti – Obamaker.

Bajden je ocenio da Tramp žuri da postavi sudiju Beret kako bi ukinuo Obamaker i ostavio milione Amerikanaca bez zdravstvenog osiguranja. Moderator Kris Valas pitao je predsednika Tramp o izveštaju Njujork tajmsa da je 2016. i 2017. godine platio samo 750 dolara u federalnom porezu na prihode.

„Platio sam milione dolara“, odgovorio je Tramp. „Jedne godine sam platio 38 miliona, jedne godine sam platio 27 miliona“.

Na sam dan debate, Džo Bajden objavio je svoje poreske prijave za 2019. godinu, koje pokazuju da su on i njegova supruga Džil platili skoro 300.000 dolara poreza prošle godine.

Tramp je odbio da odgovori koliko je tačno platio federalni porez, i insistirao na tome da je iskoristio legalne poreske olakšice na šta je Bajden izjavio da je „Tramp najgori predsednik koga je ova zemlja ikada imala“.

Rasprava o rasnim pitanjima bila je podjednako užarena. Trampu je postavljeno pitanje da li je spreman da osudi belačke supremacioniste i naoružane grupe koje su doprinele neredima na protestima protiv rasne nejednakosti širom zemlje.

„Rekao bih da skoro sve što trenutno vidimo potiče od levog krila, ne od desničara“, konstatovao je Tramp.

Tramp je zatražio da se konkretno imenuju desničarske grupe koje ga, navodno, podržavaju, na šta je Bajden pomenuo grupu Proud Boys (Ponosni momci) – organizaciju koja sebe opisuje kao klub „zapadnih šovinista“, ali je organizacije za građanska prava tretiraju kao grupu za širenje mržnje.

Chris Wallace: "Are you willing, tonight, to condemn white supremacists and militia groups and to say that they need to stand down…"

Trump: "Proud Boys, stand back and stand by! But I'll tell you what, somebody's got to do something about antifa and the left." pic.twitter.com/4vrPocKzcu

— Axios (@axios) September 30, 2020