Tragedija: Avion se srušio na automobil u kom su bili majka i dete (video)

Dve osobe su poginule, a dve povređene kada se mali avion srušio na jugu Floride i tom prilikom udario u automobil u kom su se nalazili majka i dete. Dva člana posade aviona su poginula, a majka i dete su teže povređeni.

Avion jednomotorac srušio se u ponedeljak popodne po lokalnom vremenu ubrzo nakon poletanja kod lokalnog aerodroma u Pembruk Pajnsu, nedaleko od Majamija.

At least two people are dead after a small plane crashes in a Florida neighborhood. Ring video shows the crash… @NewsNOWFOX

​Na društvenim mrežama objavljeni su snimci nesreće na kojima se vidi kako je letelica udarila u vozilo, a potom se zapalila.

Investigators say at 3 pm a single-engine Beechfront Bonanza plane crashed returning to North Perry Airport.

The plane hit a car that had a mother and child inside. They were taken to hospital in “serious/critical” condition.

The 2 onboard the plane died.

More on @CBSMiami pic.twitter.com/ziPCxIPk9U

— Karli Barnett (@KarliBarnett) March 15, 2021