Tragedija izbegnuta čudom: Voz izleteo iz šina, zaustavio se na „kitovom repu“ (video)

Teška nesreća u Holandiji izbegnuta je čudom. Metro u holandskom gradu Spejkeniseu u blizini Roterdama izleteo je iz šina, probio zaštitnu barijeru na visini od skoro osam metara i srećom se zaustavio na spomeniku.

The town of Spijkenisse today. Nobody got hurt. pic.twitter.com/S1gFW9SzZf

— Kristiaan (@antikris77) November 2, 2020