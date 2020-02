Tragedija u Turskoj: Lavina ubila najmanje 30 ljudi (video)

U dve lavine na istoku Turske poginula je 31 osoba. Oko 300 pripadnika hitne službe pozvano je da izađe na put u blizini grada Bečesehira, koji je okružen planinama i nalazi se u provinciji Van, koja se graniči sa Iranom.

Oni su pozvani nakon lavine u kojoj je sinoć poginulo pet osoba, preneo je AP. Danas oko podneva druga lavina obrušila se na spasioce, a kako su naveli zvaničnici — iz snega na strmoj padini izvučeno je 26 beživotnih tela spasilaca. U lavini su povređene još 53 osobe.

Guverner provincije Van Mehmet Emin Bilmez rekao je da je među poginulima osam vojnih policajaca, tri pripadnika seoske straže, tri vatrogasca i devet dobrovoljaca.

„Timovi za hitne slučajeve tragaju za drugim kolegama koje su možda još zatrpani pod snegom“, rekao je Bilmez.

