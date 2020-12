Tramp najavio „najvažniji slučaj“ u istoriji

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je na Tviteru da će se „najvažniji slučaj u istoriji“ odigrati pred Vrhovnim sudom SAD.

„Ako Vrhovni sud pokaže mudrost i hrabrost, američki narod će pobediti u možda najvažnijem slučaju u istoriji i naš izborni proces ponovo će biti poštovan“, napisao je Tramp.

If the Supreme Court shows great Wisdom and Courage, the American People will win perhaps the most important case in history, and our Electoral Process will be respected again!

