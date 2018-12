Tramp našao zamenu Besnom Psu

VAŠINGTON – Predsednik SAD Donald Trump objavio je na Tviteru da će „veoma talentovani“ zamenik ministra odbrane Patrik Šenahan od 1. januara 2019. biti vršilac dužnosti šefa Pentagona, umesto ministra Džima Matisa koji je podneo ostavku nakon Trampove odluke da povuče američke trupe iz Sirije.

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2018