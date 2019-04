Tramp: Netanjahuova pobeda dobar znak za mir

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da je očita pobeda premijera Izraela Benjamina Netanjahua na izraelskim parlamentarnim izborima dobar znak za mir.

On je to rekao novinarima u Beloj kući, preneli su izraelski mediji. Tramp je ocenio da je možda malo prerano proglasiti Netnjahuovu pobedu, ali je rekao da je čuo da je on pobedio, navodi AP.

Nezvanični izborni rezultati čini se pokazuju da čvrstu većinu u parlamentu ima Netanjahuov konzervativnu Likud sa nacionalističkim i verskim partijama.

Takav ishod će potvrditi nastavak skretanja Izraela ka desnici i još više izjaloviti nade u rešenje izraelsko-palestinskog sukoba.

Palestinci su prekinuli kontakte za Trampovom administracijom nakon što je priznao Jerusalim samo kao izraelski i preselio Ambasadu SAD iz Tel Aviva u taj grad.

Trampov savetnik na nacionalnu bezbednost Džon Bolton najavio je da će plan Trampove administracije za bliskoistočni mir biti objavljen ”u vrlo skoroj budućnosti”, ali nije naveo datum.

On je to rekao u intervjuu za radio nakon što je postalo očito da će Netanjahu peti put biti premijer.

Palestinci su američki plan unapred odbacili.

“Svi kažu da ne možete imati mir na Bliskom istoku sa Izraelom i Palestincima. Ja mislim da mi imamo šanse i mislim da sada imamo više šansi kada je Bibi (Netanjahu) pobedio”, ocenio je Tramp.

Za Netanjahua je rekao da je “dobar saveznik” i da je “prijatelj”.

“Voleo bih da mu čestitam, to je bila dobro promišljena trka”, rekao je američki lider.

Trampov visoki savetnik i zet Dared Kušner radio je na mirovnom planu, čije se predstavljanje odloženo do posle izbora u Izraelu.

Kušner je u februaru izjavio da se mirovni plan bavi ključnim pitanjima u izralelsko-palestinskom sukobu, uključujući granice.

Rekao je da bi Bela kuća želela ujedinjenu palestinsku vladu umesto trenutne situacije u kojoj Hamas vlada pojasom Gaze, a Zapadnom obalom Palestinska uprava u kojoj dominira rivalski Fatah.

Malo detalja je medjutim obelodanjeno, a Tramp najavljuje uskoro ”neku dosta dobru akciju na tom planu”.

