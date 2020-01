Tramp: Voleo bih da neki svedoče, ali je to bezbednosni rizik

DAVOS – Američki predsednik Donald Tramp rekao je danas da bi više voleo duže suđenja za opoziv, kako bi sadašnji i bivši zvaničnici administracije mogli da svedoče, ali je ocenio da bi njihovo pojavljivanje u ulozi svedoka predstavljalo opasnost za nacionalnu bezbednost.

Tramp je na konferenciji za novnare u Davosu, gde učestvuje Svetskom ekonomskom forumu, rekao da je na Senatu da odluči kako će se proces voditi, ali da bi lično voleo da bivši savetnik za nacionalnu bezbednost Džon Bolton i državni sekretar Majk Pompeo svedoče, prenosi Rojters.

„Problem sa Boltonom je što je to problem nacionalne bezbednosti. On zna neke od mojih misli, zna šta mislim o liderima. Šta će se desiti ako otkrije šta mislim o određenom lideru, a to nije baš pozitivno“, rekao je Tramp, koji tvrdi i da bi Pompeovo svedočenje bilo rizično.

Američki Senat usvojio je sinoć pravila o vođenju postupka za opoziv predsednika Donalda Trampa, uključujući odlaganje debate o pozivanju svedoka sve do sredine suđenja.

Predstavnički dom, u kom su demokrate u većini, opozvao je Donalda Trampa po dva osnova.

Prvi je da je iskoristio položaj kako bi izvršio pritisak na Zelenskog da istraži Džoa Bajdena, bivšeg potpredsednika SAD-a koji važi za jednog od njegovih ozbiljnijih protivkadnidata na novembarskim izborima. Drugi osnov su navodne opstrukcije Kongresa u istrazi koju je sprovelo to telo.

Odluka o smeni u Senatu se donosi dvotrećinskom većinom i Tramp je četvrti američki predsednik koji je suočen sa tom mogućnošću.

Ni jedan predsednik u američkoj istoriji nije smenjen kao direktan rezultat procesa opoziva.

Ričard Nikson je podneo ostavku, dok su Endrju Džonson i Bil Klinton opozvani u Predstavničkom domu, ali se u Senatu glasalo protiv njihove smene.

(Tanjug)