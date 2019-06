Tramp zapretio Iranu: Napadnite nas i bićete uništeni!

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je da će Iran biti „uništen“ ogromnom silom, ukoliko napadne bilo šta američko.

S obzirom da Iran razume samo „snagu i moć“, Tramp je zapretio da će mu upravo to i pokazati, napisavši na svom nalogu na Tviteru da će svaki napad Irana na Ameriku biti dočekan „ogromnom silom“ i „uništenjem“.

….Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2019