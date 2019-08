Trampa ‘razapeli’ zato što Melaniju bukvalno tretira kao psa (video)

Američkog predsednika Donalda Trampa kritikovali su korisnici društvenih mreža nakon što se pojavio video-snimak u kome se vidi kako suprugu Melaniju priziva tapkanjem po nozi, kao što se dozivaju psi.

Video-snimak, napravljen početkom meseca, na Tviteru je podelio pisac komedija Džejms Felton i u njemu se vidi kako Tramp gleda u pravcu Melanije i desnom rukom tapka svoju nogu, kao što se prizivaju psi, prenosi Njuzvik.

Felton je ironično ispod snimka napisao „Niko ne poštuje žene više nego ja“ i „Ovde, ovde devojčice. Dođi ovde, ženo, to je dobra devojčica“.

Kako se navodi, nije jasno šta je Tramp signalizirao tapkanjem i da li je sigurno da je to upućeno njegovoj supruzi, međutim brojni korisnici Tvitera protumačili su to kao ponižavajući način da se privuče njena pažnja. Do podneva, Feltonov tvit je prikupio više od 1.100 lajkova i 240.000 komentara.

(Tanjug)