Tramp:Hteo sam da uklonim Asada, Matis mi nije dao

VAŠINGTON – Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je želeo da „ukloni“ sirijskog lidera Bašara al Asada 2017. godine, ali da se tadašnji ministar obrane Džim Matis usprotivio toj operaciji.

„Bio sam više za to da se ukloni. Sve je bilo spremno za to. Matis nije želeo da to učini. Matis je bio jako precenjen general i pustio sam ga da ode“, rekao je Tramp televiziji Foks njuz.

(Tanjug)

