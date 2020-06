Trampova savetnica šokirala javnost novim licem (foto, video)

Savetnica američkog predsednika Kelien Konvej ima novo lice.

Konvej je gostovala na Fox Newsu, a čini se da je vreme pauze od obaveza i kamera iskoristila za malo ulepšavanja.

Gledaoci nisu mogli a da ne primete da izgleda mnogo svežije i odmornije, odnosno zategnutije.

Podočnjaci su nestali, kao i bore na čelu i oko usta. Osim toga, mnogo se jače našminkala nego inače i naglasila oči.

