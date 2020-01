Tražiće vanzemaljce: Ovako izgleda teleskop u Kini veličine 30 fudbalskih igrališta (video)

Kina je i zvanično otvorila najveći svetski radio-teleskop koji će koristiti za svemirska istraživanja i potragu za vanzemaljskim oblicima života. U pitanju je pravo čudo tehnike veličine skoro neverovatnih 30 fudbalskih igrališta.

FAST & advanced: Unveiling secrets behind the world's largest single-dish radio telescope, in mountains of China's Guizhou pic.twitter.com/gGAeTXSPM9 — China Xinhua News (@XHNews) January 11, 2020

Pet stotina metara širok sferni radio-teleskop „Fast“ (Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope – FAST) zauzima površinu trideset fudbalskih igrališta, a usečen je u planinski venac jugozapadne provincije Guejdžou. U Kini ga zovu i „Nebesko oko“.

Kineska agencija „Sinhua“ je izvestila da je teleskop dobio zvaničnu državnu dozvolu za početak rada. Gradnja teleskopa je završena još 2016. godine i od tada su sprovođeni testovi i otklanjani nedostaci.

​Glavni inženjer „Fasta“ Džiang Peng navodi da su probne operacije teleskopa do sada bile pouzdane i stabilne, a da je njegova osetljivost dva i po puta veća od drugog najvećeg teleskopa na svetu.

Tokom probnog rada kineski naučnici su došli i do nekih vrednih naučnih podataka, od kojih se očekuje da će dovesti do velikog napretka u oblastima kao što su otkrivanje gravitacionih talasa niske frekvencije i međuzvezdanih molekula u narednih tri do pet godina, prenosi RTS izveštaj „Sinhue“.

China put world's largest and most sensitive radio telescope into formal operation on Saturday https://t.co/6iAICbYIUd pic.twitter.com/D0XXHJns9i — China Xinhua News (@XHNews) January 11, 2020

Unapređenje kineskog svemirskog programa prioritet je Pekinga i zemlja je postavila cilj da uhvati korak sa Rusijom i Sjedinjenim Državama i postane glavna svemirska sila do 2030. godine.

Peking planira da sledeće godine pokrene izgradnju sopstvene svemirske stanice.

(Sputnjik)