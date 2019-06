Trebinjac: Dubrovčani nisu nacionalisti, smeta mi to

DUBROVNIK – Nenad Asanović, konobar iz Trebinja, koji je, kako su preneli hrvatski mediji u sredu, morao da napusti Dubrovnik nakon što su to od njega tražile osobe s fantomkama, izjavio je za Dubrovački dnevnik sve to nema nikakve veze sa nacionalizmom i Dubrovčanima, koji to, kako kaže, nikako nisu.

Asanović je, prenosi taj medij, rekao da iz Dubrovnika nosi samo lepa iskustva, da su ljudi prema njemu bili odlični i da nema nikakva loša iskustva.

„Jako mi smeta što nastaju priče kako su Dubrovčani ovakvi ili onakvi. Predstavljaju ih da su nacionalisti. Dubrovčani nisu nacionalisti. Neka se to zna“, rekao je Asanović.

Tvrdi da je retko gde naišao na tako dobar prijem kao u Dubrovniku, gde je, kaže, stekao i puno lepih poznanstava.

„Ono što se dogodilo smatram delom navijačke scene, a ne nacionalizma“, rekao je Asanović, koji inače ima tetovažu Delija.

Navijač je Crvene zvezde, a zbog tetovaže je, kaže, imao problema.

„Ali to nema veze s nacionalizmom kao takvim. Dubrovčani nisu nacionalisti“, preneo je Dubrovački dnevnik njegove reči.

O samom događaju kada je napadnut zbog čega je napustio Dubrovnik, Asanović kaže:

„Recimo samo da sam fizički napadnut i da mi je rečeno da napustim grad. Jesam Delija, navijam za Crvenu zvezdu i više ništa o onome što je bilo te noći neću reći. To je stvar našeg navijačkog kodeksa koji jako poštujem“.

(Tanjug)