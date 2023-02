Turska: Nakon jutrošnjeg zemljotresa usledilo 100 naknadnih potresa

ISTANBUL – Nakon razornog zemljotresa jačine 7,8 stepeni koji je jutros pogodio delove Turske i Sirije, dogodilo se više od 100 naknadnih potresa od kojih su tri bila jača od 6,0 stepeni po Rihterovoj skali, izjavio je Orhan Tatar, generalni direktor za smanjenje rizika od zemljotresa u Centru za upravljanje vanrednim situacijama (AFAD).

Navodeći da je najveći od naknadnih potresa bio jačine 6,6 stepeni po Rihterovoj skali Tatar je rekao da postoji ozbiljna aktivnost zemljotresa u regionu, prenela je Anadolija.

„Ovi naknadni potresi postoje već duže vreme. Posle ovako velikog glavnog udara, posle glavnih potresa do 7,7-7,6 stepeni u regionu će se nastaviti naknadni potresi do 6,7- 6,5 stepeni“, kazao je on.

Prema njegovim rečima, procenjuje se da će se potresi nastaviti još najmanje godinu dana.

„Stoga je najvažnije da molimo građane da ne ulaze u oštećene objekte“, poručio je Tatar.

On je istakao da objekti koji nisu uništeni nakon naknadnih potresa jačine 5,0-6,0 stepeni mogu biti oštećeni u naknadnim potresima jačine 5,0 i više stepeni.

Turski distrikt Elbistan u provinciji Kahramanmaras pogodio je potom zemljotres jačine 7,5 stepeni po Rihterovoj skali u 13.24 časova po lokalnom vremenu, preneo je Rojters.

Elbistan se nalazi oko 130 kilometara severno od Gaziantepa, gde je bio epicentar jutrošnjeg zemljotresa.

Najmanje 70 osoba je nastradalo širom Kahramanmarasa nakon prvog zemljotresa, a za sada nema podataka o eventualnim žrtvama nakon drugog zemljotresa.

(Tanjug)

