Tužna sudbina: Obišao ceo svet biciklom – usmrtio ga autobus ispred sopstvene kuće (video)

Izraelski avanturista, Roei Sadan (39), koji je biciklom obišao svet i preživeo pad s planine u Indiji, preminuo je nakon što ga je u blizini sopstvene kuće udario autobus, prenose mediji.

Sadan je od 2007. do 2011. godine biciklom obišao 42 zemlje na šest kontinenata. Autobus ga je udario pored ulaza u kibuc Roš HaNikra u sredu, piše BBC.

Nakon nesreće je prebačen u bolnicu, ali nažalost, preminuo je dva dana kasnije.

Tri godine nakon početka svog puta oko sveta Sadan je za Džerusalem post napisao: „Dok prelazim kontinente, nisam sam. Posećujem izraelske ambasade po svetu, držim predavanja u školama i pričam svetu o Izraelu… Neki me zovu ‘ambasador na točkovima’.“

Roei 'Jinji' Sadan, who marked the world by #cycling around it over the course of four years, passed away on Friday at the age of 38.https://t.co/CqmEunYIOr

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 12, 2021