Tvrdi da je Tramp silovao i sada ga tuži zbog kletve (foto)

Žena koja je optužila američkog predsednika Donalda Trampa da ju je silovao pre više od 23 godine u jednoj prodavnici u Njujorku podnela je danas tužbu protiv njega zbog njegovih izjava u junu u kojima je poricao da ju je napao.

Advice columnist E. Jean Carroll sues Trump, accusing him of defamation over his response to her allegation that he raped her https://t.co/bR0THB7rmK

