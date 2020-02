U bolnici u Zagrebu u izolaciji pet osoba, u Rijeci devet

ZAGREB – Direktorka klinike „Fran Mihaljević“ u Zagrebu Alemka Markotić izjavila je danas da u Hrvatskoj nema ni jedan novi potvrđeni slučaj zaraze, ali da u bolnici za svaki slučaj prave dodatna mesta.

Ona je rekla i da se trenutno u izolaciji nalazi pet osoba, prenosi zagrebački portal Index.

„U izolaciji trenutno imamo pet osoba. Za one koji su u izolaciji ispitivanje nalaza je u toku“, kazala je Markotić i dodala da je u izolaciji i devet osoba u Rijeci.

Poručila je, međutim, da nema mesta panici čak i da je više prijavljenih slučajeva, jer, kako je objasnila, ljudi koji su bili u kontaktu sa zaraženim pacijentom takođe su pod kontrolom, mada nisu u bolnici.

„Svakoga ko je bio u kontaktu s bolesnikom kontaktiraće ekipa lekara“, kazala je ona i dodala da se zaraženi Zagrepčanin juče sam javio u bolnicu.

On je boravio u Milanu od 19. do 21. februara zajedno sa devojkom gde je posetio fudbalsku utakmicu, a u petak je bio u firmi čiji zaposleni će do daljeg raditi od kuće.

(Tanjug)