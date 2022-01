U CG omogućen rad ugostiteljskim objektima bez žive muzike

PODGORICA – Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić saopštio je danas da je vlada odlučila da u naredne dve sedmice omogući rad dečjih igraonica uz kovid sertifikat i uz obezbeđivanje najmanje 10 m2 prostora po osobi, kao i rad svih ugostiteljskih objekata, ali bez žive muzike.

Ova mera će važiti od sutra i trajaće do 3. februara.

Galić je na pres konferenciji rekao da broj obolelih od korona virusa poslednje sedmice smanjen za čak 40 odsto.

„Do ove nedelje smo beležili najveću incidencu obolevanja u starosnim grupama 19 do 40 godina. U poslednjoj nedelji, posledično, kao što smo i očekivali, najviše obolelih je u grupi od 40 do 65 godina, a najveći porast trenda je u kategoriji 65+ godina. Dobra okolnost je to što su oni vakcinisani u procentu većem od 70 odsto”, kazao je Galić, preneo je portal RTCG.

S druge strane, Galić je rekao da je zabeležen pad obolelih među maloletnicima za oko 30 odsto.

“Oko 45 odsto inficirane dece su u osnovnim školama, oko 37 odsto su srednjoškolci, a 18 odsto su deca u predškolskom uzrastu”, naveo je Galić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.