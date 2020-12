U Crnoj Gori ukinut policijski čas tokom praznika

PODGORICA – Crnogorsko Ministarstvo zdravlja donelo je izmenjenu naredbi kojom se ukida policijski od 22 do pet sati ujutru tokom predstojećih božićnih i novogodišnjih praznika.

Novom naredbom Ministarstva zdravlja, pollicijski čas se ukida od 22 sata 24. decembra do 5 sati 25. decembra, od 22 sata 31. decembra do 5 sati 2. januara 2021. godine, i od 22 sata 5. januara do 5 sati 7. januara.

Na snazi ostaje zabrana medugradskog saobracaja za dane vikenda, od petka u 22 sata do ponedeljka u 5 sati, navodi se u izmenjenoj naredbi Ministarstva zdravlja.

(Tanjug)

