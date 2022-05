U Francuskoj zvanično počela kampanja za parlamentarne izbore

U Francuskoj je danas zvanično počela kampanja za parlamentarne izbore koji će biti održani u dva kruga u junu, a prema anketama, stranka predsednika države Emanuela Makrona (Emmanuel Macron) zajedno sa centrističkim saveznicima, smatra se favoritom.

Makronovi centristi su dve nedelje pred prvi krug izbora 12. juna u prednosti u odnosu na koaliciju levičarskih stranaka predvodjenu Žan-Likom Melanšonom (Jean-Luc Melenchon), a na trećem mestu, prema anketama, nalazi se ekstremno desničarska stranka Nacionalno okupljanje Marin Le Pen (Marine).

Bitka izmedju tri bloka biće napeta pošto su Francuzi suočeni sa galopirajućom inflacijom i slabim privrednim rastom.

Prema istraživanju instituta Ifop, 52 odsto Francuza je reklo da neće izaći na glasanje.

Parlamentarni izbori biće održane 12. i 19. juna, gotovo dva meseca od drugog kruga predsedničkih izbora na kojima je 24. aprila Makron pobedio Marin Le Pen i započeo drugi mandat kako mu dozvoljava Ustav.

Francuzi koji žive u inostranstvu već su počeli da glasaju onlajn prošlog petka i to glasanje traje do 1. juna. U samoj Francuskoj zvanična kampanja počela je danas i trajaće do 10. juna u ponoć.

Francuzi treba da izaberu 577 poslanika donjeg doma parlamenta.

Makronova stranka Renesansa, nekada Republika u pokretu, smatra se favoritom zajedno sa centrističkim stranka u koaliciji Zajedno (Ensemble).

Prema anketama, ta koalicija bi mogla da osvoji oko 28 odsto glasova u prvom krugu.

(Beta)

