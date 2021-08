U HR pritisak na Srbe da se izjasne kao Hrvati

ZAGREB – U Hrvatskoj raste nervoza, ali i pritisci uoči predstojećeg popisa stanovništva, a na „džambo“ plakatama neregistrovavnog Hrvatskog udruženja pravoslavnih branitelja i pripadnika nepriznate Hrvatske pravoslavne crkve, Srbi se pozivaju da se izjasne kao Hrvati, piše portal hrvatskog nedeljnika Novosti.

Popis stanovništva u Hrvatskoj počinje 13. septembra za one koji će to raditi samostalno preko portala e-građani, a 27. septembra za ostale koji to neće činiti putem interneta.

Ovih dana, navodi se, pojavili su se „džambo“ plakati s natpisom „Popis stanovništva 2021“ i označenim rečima „Hrvat“, „Pravoslavac“ i „Hrvatska pravoslavna crkva“ kao nešto što se zove Hrvatsko udruženje pravoslavnih branitelja, kojima se Srbipozivaju da se izjasne kao Hrvati i vernici nepriznate Hrvatske pravoslavne crkve.

Jedan od plakata postavljen je u Rijeci, a ima ih i po drugim delovima Hrvatske.

Izvesni Goran Macura, koji na Fejsbuku pozdravlja ustaškim pozdravom „za dom spremni“ i predstavlja se kao jedan od inicijatora osnivanja Hrvatskog udruženja pravoslavnih branitelja, napisao je da je po Hrvatskoj postavljeno 80 takvih plakata.

Portal podseća da je Macura pre nekoliko meseci gostovao u emisiji kod, kako navode, „osuđenog dilera kokainom“ Velimira Bujanca gde je, između ostalog, rekao:

„Medved je tvrdio da su i članovi SDS S-a branili Hrvatsku, a ja sam mu na to odgovorio da su mu oni pucali u brata, a ja nisam. Srpska pravoslavna crkva je instrument velikosrpske politike. Hrvatska neće biti u potpunosti samostalna država, dok se ne obnovi Hrvatska pravoslavna crkva“.

Osim ovakvih uličnih pokušaja, na popis stanovništva želi da utiče i nezavisna poslanica u saboru Karolina Vidović Krišto, koja je u parlament ušla preko liste Domovinskog pokreta.

Ona je u saborsku proceduru uputila zahtev za interpelaciju o radu vlade oko popisa stanovništva, koju je potpisalo 17 zastupnika, kojom traži da se popis odložili za najmanje godinu dana zbog navodne upitne verodostojnosti pripreme tog postupka.

Ona je, dodaje se, pritom lažno optužila predsednika SDS S-a Milorada Pupovca da je 28. februara prošle godine „izneo neverovatni, protivustavni i protivdemokratski zahtev da popisivači srpske manjine budu isključivo Srbi“.

Netačnost njenih tvrdnji, portal demantuje citiranjem stenograma, gde se jasno vidi šta je tačno Pupovac rekao u saboru.

(Tanjug)

