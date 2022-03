U Kijevu će ponovo biti uveden policijski čas od večeras do ponedeljka ujutru, izjavio je gradonačelnik glavnog grada Ukrajine Vitalij Kličko.

„Vojna komanda je odlučila da pojača policijski čas. On će trajati od večeras u 20.00 do ponedeljka do 7.00“, naveo je Kličko na društvenoj mreži Telegram.

Ruska vojska je 24. februara započela invaziju na Ukrajinu.

(Beta)

