U pucnjavi u Oslu ubijeno dvoje, a ranjena 21 osoba

OSLO – Dve osobe su ubijene, a 21 je ranjena u pucnjavi rano jutros u Oslu, saopštila je policija, a prenosi BBC.

Kako je navedeno, policija je jutros u 01:19 sati dobila više dojava o pucnjavi u centru grada, u noćnom klubu i obližnjim ulicama u Oslu, a po dolasku na lice mesta napadač je brzo savladan.

Osumnjičeni, muškarac star 42 godine uhapšen je na licu mesta i optužen je za ubistvo, pokušaj ubistva i krivično delo terorizma, rekao je tužilac Kristijan Hatlo novinarima, prenosi CNN.

On je naveo da je reč o norveškom državljaninu poreklom iz Irana i da je on od ranije „poznat policiji“, ali je do sada kažnjavan samo zbog lakših krivičnih dela.

Mesto zločina se protezalo na više lokacija ,od kluba „London pab“ preko još jednog kluba u blizini, kao i okolnih uličica, a u jednoj od njih je ubica ubrzo uhapšen, samo nekoliko minuta nakon otvaranja vatre, saopštio je zvaničnik policije Tor Barstad, preneo je Rojters.

„London pab“ je popularan gej bar i noćni klub u centru Osla, u kome je za danas bila planirana godišnja Parada ponosa, ali je događaj u norveškoj prestonici otkazan na preporuku policije.

Osumnjičeni je tokom pucnjave bio naoružan sa dva oružja, saopštila je policija,ali nije rečeno koje je oružje koristio zbog istrage koja je u toku, naveo je CNN.

U vreme konferencije za štampu, policija je pokušala da ispita osumnjičenog, ali još uvek nije uspela u tome, saopštili su zvaničnici.

Osumnjičeni je odveden u policijsku stanicu, a policija je za CNN saopštila da trenutno nema drugih osumnjičenih.

„Video sam muškarca s torbom u ruci. Izvukao je pištolj i počeo da puca“, saopštio je novinar Olav Reneberg, koji je svedok pucnjave u glavnom gradu Norveške, navodi Rojters.

Jedna žena je rekla listu Verdens Gang da je napadač pažljivo nišanio svoje mete.

„Kada sam shvatila da je ozbiljno, potrčala sam. Na podu je nepomično ležao čovek obliven krvlju“, rekla je ona.

„Potvrđeno je da su dve osobe mrtve“, navela je ranije policija u Oslu u objavi na Tviteru uz napomenu da su povređeni hospitalizovani i da nekoliko njih ima teške povrede.

Norveški premijer Jonas Gar Store izrazio je saučešće žrtvama, nazvavši pucnjavu „surovim i duboko šokantnim napadom na nevine ljude“. „Saosećam sa žrtvama i njihovim porodicama.Još ne znamo šta stoji iza ovog strašnog čina, ali kvir zajednici koja je sada u strahu i u žalosti želim da kažem da smo svi uz vas“, napisao je Store na Fejsbuku, prenosi CNN.

(Tanjug)

