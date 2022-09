U Urugvaju najveća stopa samoubistva u J. Americi

MONTEVIDEO – Urugvaj beleži najveću stopu samoubistva u Južnoj Americi, a taj fenomen, koji predstavlja vodeći uzrok nasilne smrtnosti u zemlji, u porastu je poslednjih 20 godina.

Prema podacima Ministarstva zdravlja te zemlje, u prosloj godini u Urugvaju koji ima 3,4 miliona stanovnika, sebi je život oduzelo 758 ljudi od kojih je 203 bilo između 15 i 29 godina.

Stopa od 21,3 samoubistva na 100.000 stanovnika, najveća je u Južnoj Americi, pri čemu je svetski prosek 10,5 samoubistava na 100.000 stanovnika, piše El Pais.

Kako se napominje, pošto se broj samoubistava povećava poslednjih 20 godina, ne može se dovesti u vezu samo sa uticajem korona virusa na mentalno zdravlje stanovništva.

Nacionalni institut za mlade Urugvaja pokrenuo je kampanju za mentalno zdravlje u obrazovnim centrima širom Urugvaja u saradnji sa Unicefom.

U sklopu kampanje održava se više od 300 radionica na kojima mladi, od 14 do 19 godina, imaju priliku da razgovaraju i otvoreno pričaju o svojim emocijama, među vršnjacima i stručnjacima.

„Mentalno zdravlje je prioritetno pitanje za mlade“, kaže Felipe Pauljier, direktor Nacionalnog instituta za mlade Urugvaja.

On za El Pais objašnjava, da i adolscenti ističu da su zabrinuti, kao i da su posebno pogođeni pandemijom kovid-19.

Pauljier citira nekoliko podataka koji su proizašli iz ankete, koja je dovela do ove kampanje: 14 odsto urugvajskih adolescenata i mladih reklo je da su se dve nedelje zaredom osećali tužno ili očajno, do tačke napuštanja svakodnevnih aktivnosti, dok je 3,5 odsto razmišljalo o tome da sebi oduzme život i to ukupno 117.000 adolescenata i 29.200 dece.

Država je od 2011. godine sprovela tri plana za prevenciju samoubistava koji, između ostalih akcija, uključuju sveobuhvatnu zaštitu mentalnog zdravlja i obaveznu registraciju pokušaja samoubistava. Pored toga, 2018. godine obezbedila je besplatnu telefonsku liniju za prevenciju samoubistava, koja je ove godine u proseku primala 12 poziva dnevno, navodi El Pais.

(Tanjug)

