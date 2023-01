U Zaporožju ubijena četiri civila, u Hersonu najmanje troje poginulo u napadu

KIJEV/MOSKVA – Ukrajinske trupe granatirale su most preko reke Moločne u regionu Zaporožja iz višecevnih raketnih bacača HIMARS, a prijavljene su četiri žrtve među civilima, saopštile su proruske vlasti.

„Danas oko 12.30 časova teroristi su iz višecevnih raketnih bacača HIMARS izveli udar na most preko reke Moločne u naselju Svetlodolinskoe u Zaporoškoj oblasti.Ima žrtava među civilima “,izjavio je danas zvaničnik proruskih vlasti Vladimir Rogov na svom Telegram kanalu, a prenosi TAŠ.

Najmanje četiri osobe su poginule, a pet je ranjeno u ukrajinskom napadu na železnički most u selu Svetlodolinskoe u Zaporoškoj oblasti, saopštio je danas proruski vršilac dužnosti guvernera regiona Jevgenij Balicki.

UKRAJINSKE VLASTI su saopštile da je najmanje troje ljudi poginulo u ruskom granatiranju Hersona, prenosi „Gardijan“.

Tri osobe su poginule, a šest je povređeno u ruskom granatiranju lučkog grada Hersona, tvrde lokalne vlasti.

Oblasna vojna uprava Hersona saopštila je na svom Telegram kanalu da su ruske snage gađale bolnicu, školu, autobusku stanicu, poštu, banku i stambene zgrade, navodi britanski list.

UKRAJINSKA VOJSKA saopštila je danas da su njene snage odbile napad u oblasti Blahodatne u istočnom delu Donjecke oblasti, dok ruska paravojna kompanija Vagner grupa tvrdi da je preuzela kontrolu nad selom.

TENKOVSKE POSADE iz Ukrajine stigle su u Veliku Britaniju kako bi započele obuku za nastavak borbe protiv Rusije, saopštilo je britansko Ministarstvo odbrane, samo nekoliko dana nakon što su Britanija i druge zemlje NATO obećale Ukrajini više od 130 tenkova.

„Velika Britanija će Ukrajini obezbediti tenkove Čelendžer 2 zajedno sa partnerskim zemljama iz sveta, čime ćemo pokazati snagu međunarodne podrške Ukrajini“, objavilo je ministarstvo na Tviteru 29. januara, prenosi Gardijan.

NEMAČKI KANCELAR Olaf Šolc je isključio mogućnost slanja borbenih aviona u Ukrajinu, samo nekoliko dana nakon što je potvrdio isporuke tenkova Kijevu.

Šolc je za nemački list „Tagešpigel“ rekao da je njegov fokus bio na isporuci nemačkih tenkova „leopard“.

„Činjenica da smo tek doneli odluku o slanju tenkova, a da se sledeća debata pokreće u Nemačkoj, to izgleda neozbiljno“, rekao je on, prenosi Bi-Bi-Si.

RUSKI PREDSEDNIK Vladimir Putin otvoren je za kontakte sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom, iako nije zakazao telefonski razgovor sa njim, rekao je danas portparol Kremlja Dimitrij Peskov.

Šolc je danas izjavio da je neophodno nastaviti telefonske razgovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

RUSKA KOMESARKA za ljudska prava Tatjana Moskalkova obratila se Visokom komesaru Ujedinjenih nacija za ljudska prava i Međunarodnom komitetu Crvenog krsta zbog napada ukrajinskih oružanih snaga na bolnicu u Novoajdaru, u samoproglašenoj Luganskoj Narodnoj Republici, tražeći da pozovu Kijev da poštuje Ženevsku konvenciju.

Prema rečima Moskalkove, „delovanjem ukrajinske vojske drsko je prekršen član 18 Ženevske konvencije iz 1949. godine o zaštiti civila u ratu“, prenosi TAŠ.

ITALIJANSKI MINISTAR spoljnih poslova Antonio Tajani rekao je danas da njegova zemlja neće podržati Kijev sa ofanzivnim oružjem.

„Situacija u Ukrajini je teška i veoma smo zabrinuti. Ulažemo napore da se dođe do mira i, kako je parlament odlučio, spremni smo da pošaljemo defanzivna oružja. Nikada nećemo slati ofanzivna oružja, jer nismo u ratu sa Rusijom, nemamo ništa protiv ruskog naroda, samo branimo ukrajinsku nezavisnost“, rekao je Tajani, prenosi TAŠ.

Tajani je nešto ranije rekao da je Italija poslala Kijevu oružja u vrednosti od oko milijardu evra.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.