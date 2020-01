Ubijena zloglasna šefica kartela, prepoznali je po tetovaži (foto)

Marija Gvadalupe Lopez Eskivel (21), zloglasna šefica najmoćnijeg meksičkog narkokartela, poznatija pod imenom ‘La Catrina’, ubijena je u pucnjavi u Meksiku.

Zajedno s još sedmoro članova kartela napala je vojsku, nacionalnu gardu i policiju u Mičokanu, a preminula je u bolnici od posledica ranjavanja, prenosi Dejli Mejl, koji je objavio i video poslednjih trenutaka devojke koju su zvali i ‘Dama smrti’.

Meksičke vlasti objavile su da je u akciji ubijena šefica narkokartela kao i da je uhapšeno još šestoro članova kartela. Zaplienjeni su i sanduci oružja i municije.

Ranjena Marija Lopez prebačena je helikopterom u bolnicu, ali povrede su bile preteške. Jedan metak pogodio je u vrat.

Iako meksičke vlasti nisu objavile da je ubijena Maria Lopez Eskivel, na objavljenim fotografijama i snimcima se vidi žena koja na nozi ima tetovažu ‘Catrina’.

Mexico's most deadly female cartel boss, ruthless drug lord, María Guadalupe López Esquivel aka 'La Catrina', 21, who led the nation's most powerful hit squad is killed in shootout https://t.co/BjlAFtwJ8E

— Fairenhite (@fairenhite) January 14, 2020