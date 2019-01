Udar na Madura po američkom receptu: Preti li građanski rat?

Pokušaj državnog udara u Venecueli je jedna od trzavica kakvih će biti još u toj zemlji koju u poslednje vreme prate dramatična zbivanja. Koliko god Amerika želela da socijalista Maduro siđe sa scene, makar i nasilnim putem, pučevi u Latinskoj Americi su stvar prošlosti.

Oružane snage Venecuele uhapsile su grupu vojnika koji su pokušali da ustanu protiv vlasti u Karakasu, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje. Samo 10 dana pošto je socijalista Nikolas Maduro počeo svoj drugi šestogodišnji mandat na čelu Venecuele, suočio se sa pokušajem udara.

„Mislim da je to samo jedna od epizoda u dramatičnim zbivanjima koja prate Venecuelu u poslednje vreme i na političkom i ekonomskom i svakom drugom planu. Udar je pokušala grupa vojnih lica koju je predvodio jedan od narednika, koji su uhapšeni i osujećeni“, kaže za Sputnjik dugogodišnji dopisnik iz tog dela sveta Borislav Lalić.

On ne misli da bi najnovije dešavanje moglo da proizvede značajnije posledice, ali Lalić to vidi kao loš znak koji nagoveštava da će se zemlja i dalje suočavati sa dramatičnim potresima.

Sagovornik Sputnjika ukazuje da zemlja živi u teškoj ekonomskoj krizi iznutra, ali i pod međunarodnim pritiscima. On napominje da je Madurova vlada suočena sa talasom izolacionizma, kako od strane Amerike, tako i većine latinoameričkih zemalja u kojima je u poslednjih par godina došlo do zaokreta, gde na površinu sve više izlaze desni režimi.

„Najbolji primer je Brazil. Njegov novi predsednik Žair Bolsonaro je nedavno izjavio da će preduzeti sve što je u njegovoj moći da se obori Maduro, novi-stari predsednik Venecuele. On je u jednom nastupu prošlog meseca pomenuo čak i mogućnost vojne intervencije Brazila u Venecueli, što bi bilo van pameti. Ali on je toliko zagriženi desničar i saveznik Amerike, da pominje i takvu mogućnost“, ukazuje Lalić.

Prema njegovom mišljenju, na takvo nešto Bolsonara je ohrabrila američka politika prema Venecueli. On podseća da je Donald Tramp prošlog leta među svojim saradnicima pominjao mogućnost da Madura, nastavljača politike Uga Čaveza i takozvanog socijalizma za 21. vek, Amerika obori uz pomoć vojne intervencije. I to je procurilo iz Bele kuće. Na te Trampove olako izgovorene vruće reči reagovali su njegovi saradnici koji su ga upozorili da niko u Južnoj Americi to ne bi podržao, pa bi Vašington na političkom planu doživeo debakl.

To, međutim, ne znači automatski da će se Maduro izvući. On je na izborima na kraju prošle godine dobio drugi mandat osvojivši 67 odsto glasova, što opozicija i Amerika ne priznaju, pa u Venecueli imamo situaciju da je predsednik države socijalista, a Parlament je u rukama opozicije.

„Pored tih zavrzlama, život i Maduru i Venecueli otežava ekonomska kriza. Privreda je u očajnoj situaciji. U poslednje tri godine iz Venecuele je otišlo oko dva miliona ljudi. Pobegli su tražeći utočište u susednim zemljama, jer se inflacija meri milionima procenata, nestašica je hrane, čak i benzina u zemlji koja je poznati proizvođač nafte“, napominje Lalić i dodaje da se iza toga krije talas, koji podržavaju SAD, da se vlast Madura osujeti i da on bude uklonjen.

Na pitanje koliko Maduro može tome da se odupire, sagovornik Sputnjika kaže da, gledajući rezultate izbora, on ima dvotrećinsku većinu. Zbog toga ga je, kako ističe, nemoguće ukloniti osim nasilnim putem, koji je, ipak, problematičan.

„Pokušaj nasilnog uklanjanja Madura sa političke scene izazvao bi dramatične potrese u toj zemlji koja ima oko 30 miliona stanovnika i tamo bi došlo do stravičnog građanskog rata sa mogućnošću eventualnih stranih intervencija, vidljivih ili nevidljivih“, ukazuje dobar poznavalac prilika na latinoameričkom kontinentu.

Lalić zato veruje da do toga ne može doći, jer Latinska Amerika nije ono što je nekada bila — kontinent pučističkih poduhvata i vojnih diktatura. Danas, kako podseća, na tom kontinentu nema nijedne diktature, a pučevi pripadaju prošlosti.

„Ne verujem da će doći do obaranja Madura, jer je on legalno izabran na izborima. Ne verujem da će doći do vojne intervencije sa strane, jer bi to bilo ludački potez koji ne može proći ni u Latinskoj Americi, iako ima sve više desnih režima“, mišljenja je sagovornik Sputnjika.

Međutim, drama u Venecueli će se nastaviti, jer je ona i politička i ekonomska i međunarodna. Pred tom državom je i dalje dug put izlaska iz krize, pogotovo ekonomske, jer je zemlja gotovo uništena, zaključuje Lalić.

(Sputnjik)