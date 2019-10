Uhapšen brat Nikole Jokića: Optužen da je napao i gušio ženu (foto, video)

Brat košarkaša „Denver nagitsa“ i reprezentativca Srbije Nikole Jokića, Strahinja, uhapšen je u Denveru zbog optužbi da je napao, gušio i gurao jednu ženu.

Breaking: Nikola Jokic's brother arrested on suspicion of assault for choking, pushing woman https://t.co/32rSWzLgCd

— Mike Singer (@msinger) October 1, 2019