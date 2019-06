Uhapšen osumnjičeni za smrt Emilijana Sale

U sredu je u Engleskoj uhapšen 64- godišnjak kojeg sumnjiče da je odgovoran za tragediju i smrt argentinskog fudbalera Emiliana Sale. Nakon istrage koja je trajala mesecima, britanska policija prevela je muškarca iz severnog Jorkšira, prenose mediji.

BREAKING: Dorset police have arrested a man over the death of Emiliano Sala on suspicion of manslaughter by an unlawful act.

