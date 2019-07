Uhapšena jer je nagovarala muža na seks (foto)

Žena sa Floride je uhapšena u ponedeljak ujutru nakon što je pokušala da nagovori muža na seks. Ona je tom prilikom svom snagom zgrabila njegov polni organ, da je on završio na podu u bolovima.

Anastasija Taš (44) je optužena za nasilje zbog incidenta koji se dogodio na odmoru u Tampi, rečeno je u policiji, piše Dejli Mejl.

Tašova je navodno prišla suprugu dok je spavao na kauču oko 5:30 ujutru 22. jula, pa ga je bez njegove dozvole uhvatila njegov polni organ i čvrsto ga stegla.

Anastacia Tasch Wanted Sex, So She Snuck Up To Her Sleeping Husband And Squeezed His Nuts.. Because Florida #floridawoman #bradenton #florida #nuts #grabhimbythenuts #ouch https://t.co/eKQaYJIgRo

Istražitelji kažu da je njen partner pao na pod i da je vrištao od bolova, a da je kasnije imao problema da hoda.

Policija je pozvana na lice mesta jer se par posvađao, a Tašova je priznala da je zgrabila muža za genitalije bez njegovog pristanka.

Ona je rekla da je predlog bio seksualne prirode i da je trebao da podstakne njenog muža da ima seks sa njom.

The Pasco Sheriff's Office said 44-year-old Anastacia Tasch grabbed her husband in the crotch, as he slept on the couch. She told deputies she did it to arouse him for sex.https://t.co/UFm37TNjk9

— ABC 7 Amarillo (@ABC7Amarillo) July 24, 2019