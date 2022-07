UKR: Gađali smo rusko skladište municije u Novaja Kahovki

NOVAJA KAHOVKA – Ukrajinske vlasti potvrdile su danas da su njihove snage gađale tokom noći rusko skladište municije u Novaja Kahovki na jugu Ukrajine, koja je pod kontrolom ruskih snaga.

Napad je doveo do ogromne eksplozije, a kako prenosi AP, preciznost kojom je izvršen ukazuje na to da su ukrajinske snage koristile višecevni bacač raketa HIMARS, koje su isporučile SAD.

TAS S dodaje, pozivajući se na predstavnika lokalne civilno-vojne administracije, da je 90 osoba povređeno u raketnom napadu ukrajinskih snaga na grad Novaja Kahovka u Hersonskoj oblasti.

Prethodno je načelnik civilno-vojne administracije Hersonske oblasti Vladimir Leontjev rekao da je u napadu poginulo sedam osoba.

On je osudio napad, za koji je rekao da je unapred „cinično osmišljen kao teroristički akt“.

„Napad visoko preciznim projektilima bio je brutalan i ciničan. To je bilo cinično, odvratno i kriminalno. To je bio akt terora protiv civila“, naveo je on.

Ruski zvaničnik je rekao da je još mnogo ljudi ostalo pod ruševinama, kao i da povređeni transportuju u bolnice, ali da su mnogi ljudi i dalje „zarobljeni u svojim stanovima i kućama“.

On je saopštio novinarima da je u gradu došlo do delimičnog prekida struje i da je isključen gas posle ukrajinskog granatiranja, ali da vode ima.

Leontjev je naveo i da je stotine kuća i desetine infrastrukturnih objekata uništeno ili oštećeno u granatiranju, kao i velika fabrika koja je nekada proizvodila opremu za hidroelektrane širom sveta.

Na satelitskim snimcima, koje je analizirao AP, vidi se da je pričinjena velika šteta u napadu. Na mestu gde se nalazila velika građevina, nalik skladištu, vidi se ogroman krater.

Ukrajinska vojska izvršila je napad na Novu Kahovku u ponedeljak uveče, a pored oštećenja na objekatima, došlo je i do eksplozije u skladištima đubriva.

UKrajina trenutno ima osam sistema HIMARS.

(Tanjug)

