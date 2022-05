Ukrajina: UN i Crveni krst da pomognu ljudima u Azovstalju

Ukrajinski zvaničnici ukazali su na strašne sudbine civila i preostalih boraca u Marijupolju, nakon višenedeljnog ruskog bombardovanja, koji je, prema rečima gradonačelnika Vadima Bojčenka, taj grad pretvorio u „srednjevekovni geto“.

Ombudsman Ljudmila Denisova apelovala je na Ujedinjene nacije i Crveni krst da pomognu u evakuaciji ranjenih boraca koji su zarobljeni u čeličani Azovstalj, rekavši da je uništenje privremene bolnice u blizini čeličane znak da mnogi ljudi umiru, preneo je Rojters.

Dmytro ‘Orest’ Kozatskyi/Azov Special Forces Regiment of the Ukrainian National Guard Preš Office via AP

(Tanjug)

