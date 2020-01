Ulazak glumice u kraljevsku porodicu – sunovrat britanske monarhije?

Čini se da sada likuju svi oni koji su, plašeći se da bi ulazak glumice u kraljevsku porodicu označio svojevrsni sunovrat britanske monarhije, bili protiv braka britanskog princa Harija i Megan Markl. Veliku Britaniju trese „Megzit“ — vojvoda i vojvotkinja od Saseksa odlučili su da odstupe sa svih kraljevskih dužnosti i započnu samostalan život.

Kraljevski par je u kratkom saopštenju objavljenom na Instagramu naveo da žele da stvore novu ulogu za sebe u instituciji i da žele da postanu finansijski nezavisni. Ova odluka princa Harija i njegove supruge je šokirala čitavu kraljevsku porodicu, pa je i odgovor iz Bakingemske palate glasio — komplikovano je.

Da li je „Megzit“ revolucija uzdrmala monarhiju

Da je zaista komplikovano smatra i istoričar Čedomir Antić koji podseća da je odluka princa Harija da se oženi Amerikankom Megan Markl, devojkom koja je sa drugog kontinenta i koja pripada drugoj rasi, bila prava revolucija unutar britanske monarhije. Međutim, naglašava sagovornik Sputnjika, postoji određena granica do koje je kraljevska porodica spremna da se menja.

„Ta monarhija se pokazala kao izuzetno sposobna da se adaptira potrebama britanskog društva. Naime, od onog „Rul Britanija“ iz 19. veka, do onog „Kul Britanija“ sa kraja 20. veka prošlo je relativno malo vremena, a izvršene su velike promene. Međutim, one su po pravilu vršene odozgo, a ne odozdo. Tako je i sada — te promene mora da inicira onaj ko je na njenom čelu, a to je kraljica Elizabeta“, napominje Antić.

Pitanje opstanka britanske monarhije, objašnjava Antić, zapravo je pitanje usklađivanja dva trenda koji su naizgled suprotstavljeni.

„Oni sa jedne strane moraju da održavaju tradiciju, a sa druge moraju da se mudro modernizuju da ne bi potpuno zastareli i kao takvi postali nepotrebni britanskom društvu, pa u tom smislu potez princa Harija nije iznenađenje. Međutim, reč je o drugom sinu princa Čarlsa, koji je četvrti ili peti u redu za nasleđe, koji je sada zasnovao novu porodicu i rešio da se odrekne dužnosti. Očigledno je da, bez obzira na veliku spremnost da nauče iz iskustava sa lejdi Dajanom, kraljevska porodica ipak negde mora da zaustavi te promene koje donose novi ljudi koji u nju ulaze“, ukazuje istoričar.

Razloge za to Antić vidi u činjenici da postoji određena uloga koju u ustavnosti ima kraljevska porodica, čak i ako nema realnu vlast.

Odluka princa Harija i princeze Megan da se odreknu kraljevskih dužnosti, da žele da postanu finansijski nezavisni i svoj život nastave na relaciji Velika Britanija-Severna Amerika, šokirala je kraljevsku porodicu

„Ta uloga je vrlo često definisana državnim tradicijama ili određenim očekivanjima. Isto je i sa Britanijom. Raspoloženje stanovništva koje je u toj zemlji za republiku manje je od 20 odsto. Većina je dakle, ipak, za monarhiju, pa je shodno tome potrebno odgovoriti na očekivanja, želje, pa čak i snove prosečnog birača u Britaniji“, primećuje Antić.

Kraljevska porodica popularnija nego ikada

U prilog tome da čak ni „Megzit“ ne može previše da uzdrma stanare Bakingemske palate govori i činjenica da se kraljevska porodica pokazala izuzetno prilagodljivom. Oni su, kaže Antić, pre skoro 100 godina, usred Prvog svetskog rata, promenili prezime kako ne bi izazivali loše emocije i asocijacije svojih podanika zato što su porodica koja je ranije vladala Hanoverom.

Tako je, dodaje, bilo i kasnije, od vremena demokratizacije britanskog i evropskog društva. Sa pojavom masovnih medija, a naročito u drugoj polovini dvadesetog veka, oni su dobili potpuno drugačiji značaj od onog koji su imali ranije.

„Oni su, na neki način, prva porodica Velike Britanije i služe za ugled. Ja ne verujem da ovo može značajno da naruši ugled monarhije jer je taj ugled, setimo se, bio na nekom istorijskom minimumu 1997. i 1998. godine, posle svih događaja u vezi sa lejdi Dajanom. Danas je, međutim, lejdi Dajana manje-više istorijska ličnost jer nema nikakvog nasleđa iza nje, a kraljevska porodica je, posebno nakon rođenja praunuka kraljice Elizabete, popularnija nego ikada“, objašnjava Čedomir Antić.

Da li će princ Hari i Megan postati „estrada“

Prema njegovim rečima, najava vojvode i vojvotkinje od Saseksa da će se odreći kraljevskih dužnosti, postati finansijski nezavisni i svoj život nastaviti na relaciji Velika Britanija — Severna Amerika, otvorila je jedno od ključnih pitanja — od čega će ti ljudi živeti?

Kako navode britanski mediji, do sada su Hari i Megan oko 95 odsto prihoda dobijali od princa Čarlsa koji je plaćao njihove javne dužnosti i pojavljivanja. U 2018. i 2019. godini, oni su na ovaj način zaradili pet miliona funti.

Do sada su Hari i Megan oko 95 odsto prihoda dobijali od princa Čarlsa koji je finansirao njihove javne dužnosti, dok je ostalih pet odsto prihoda dolazilo iz granta u vlasništvu kraljevske porodice, odnosno od nekretnina.

Ostalih pet odsto prihoda dolazi iz granta koji je u vlasništvu kraljevske porodice, a uglavnom je reč o nekretninama. Vrednost granta je oko 82 miliona funti i taj iznos se raspoređuje svakom članu kraljevske porodice. Takođe, princ Hari i njegov stariji brati Vilijam raspolažu nasledstvom od 13 milijardi funti koje im je ostavila majka Dajana.

„Sa ulaskom jedne glumice u kraljevsku porodicu očekivala se i određena estradizacija, međutim, sada to postaje vrlo ozbiljno pitanje ukoliko oni zaista ne žele da budu deo kraljevske porodice, ako ne žele da žive od apanaža i ako ne žele javne funkcije i dužnosti. Hoće li onda postati neka vrsta estrade? Koja je njihova perspektiva?“, pita Antić.

O perspektivi Harija i Megan spekulišu mediji širom sveta, od toga da bi mogli u budućnosti da zarađuju od televizijskih emisija i pisanja knjiga, do toga da je „buntovni“ kraljevski par u pregovorima sa poznatom voditeljkom Oprom Vinfri.

Princ Hari i Megan Markl venčali su se 19. maja 2018. godine, a u maju prošle godine dobili su sina. Njihova veza, venčanje i bračni život bili su pod budnim okom javnosti, a princ Hari je upućivao oštre kritike na račun medija jer su, kako je navodio, grubo kršili pravo na privatnost njega i njegove supruge.

