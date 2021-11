UN konačno odgovorio Masku kako rešiti glad u svetu sa 6 milijardi dolara

Direktor Svetskog programa za hranu UN-a (WFP) objavio je plan za borbu protiv gladi u svetu težak 6.6 milijardi dolara, što je odgovor Ilonu Masku, koji je tvrdio da je spreman da proda akcije Tesle i donira taj novac ako mu neko iz UN-a objasni kako bi to funkcionisalo.

This hunger crisis is urgent, unprecedented, AND avoidable. @elonmusk, you asked for a clear plan & open books. Here it is! We're ready to talk with you – and anyone else – who is serious about saving lives. The ask is $6.6B to avert famine in 2022: https://t.co/eJLmfcMVqE

— David Beasley (@WFPChief) November 15, 2021