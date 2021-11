Ilon Mask spreman da pokloni 6 milijardi za gladne, ima samo jedan uslov

Najbogatiji čovek na svetu Ilon Mask prozvao je zvaničnika Ujedinjenih nacija koji je rekao da bi tek mali deo bogatstva osnivača i direktora „Tesle“ mogao da reši problem gladi u svetu.

🔹 2% of @elonmusk 's wealth is $6B 🔹 In 2020 the UN World Food Program (WFP) raised $8.4B. How come it didn't "solve world hunger"?

Mask je odgovorio na komentare Dejvida Bizlija, direktora Svetskog programa za hranu UN, koji je ponovio apel najbogatijim ljudima na svetu da iskoriste delić svog bogatstva i jednokratno priskoče u pomoć.

Bizli je poimence pomenuo Maska i Džefa Bezosa, osnivača „Amazona“, dva čoveka sa najdubljim džepovima na svetu. Samo šest milijardi moglo bi da spreči da 42 miliona ljudi umre od gladi, istakao je Bizli.

Pomenuti broj došao je od doktora Elija Dejvida, vodećeg stručnjaka za veštačku inteligenciju, da dva odsto Maskovog bogatstva iznosi šest milijardi dolara, a da je Program za hranu UN prošle godine sakupio 8,4 milijarde dolara. „Kako to da nisu rešili problem gladi u svetu“, retorički je upitao Dejvid.

S druge strane, stigao je odgovor Maska.

But it must be open source accounting, so the public sees precisely how the money is spent.

— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021