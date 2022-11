UN: Strane još razgovaraju o produženju sporazuma

ISTANBUL – Portparolka Ujedinjenih nacija za crnomorsku inicijativu za žito Ismini Pala izjavila je danas da strane još razgovaraju o produženju sporazuma kojim bi se dozvolio izvoz žitarica iz Ukrajine.

„Razgovori o nastavku crnomorske inicijative za žito sa svim stranama su u toku na različitim nivoima. Nemamo šta da najavljujemo u ovoj fazi,“ rekla je Pala u Istanbulu, a preneo Rojters.

Sporazum o izvozu poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine zaključen je 22. jula, a važi 120 dana.

On je na snazi do 19. novembra i biće obnovljen automatski za narednih 120 dana ukoliko nijedna strana potpisnica nije protiv toga, a to su Rusija, UN, Ukrajina i Turska.

UN navode da je 10 miliona tona žitarica i druge hrane izvezeno do sada iz Ukrajine u skladu sa sporazumom, što je pomoglo da se spreči globalna prehrambena kriza.

(Tanjug)

