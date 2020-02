Upozorenje iz Hongkonga: Koronavirus bi mogao da zarazi 60 odsto ljudi na svetu

Epidemija koronavirusa mogla bi da se proširi na oko dve trećine svetskog stanovništva, ako ne bude mogla da se kontroliše, izjavio je vodeći epidemiolog iz Hongkonga.

Njegovo upozorenje usledilo je nakon što je šef Svetske zdravstvene organizacije rekao da bi nedavni slučajevi pacijenata sa koronavirusom koji nikada nisu posetili Kinu mogli da budu „vrh ledenog brega“.

Profesor Gabrijel Leung, predsedavajući Odeljenja za medicinu Univerziteta u Hongkongu, rekao je da je najvažnije pitanje sada da se utvrdi veličina i oblik tog „ledenog brega“.

Većina stručnjaka je mislila da će svaka zaražena osoba nastaviti da širi virus na oko 2,5 drugih ljudi. To je dovelo do zaključka da virus ima „stopu napada“ od 60 do 80 odsto.

„Šezdeset odsto svetske populacije je strašno veliki broj“, rekao je Leung za „Gardijan“, uoči puta na stručni sastanak SZO u Ženevi u utorak.

(Sputnjik)