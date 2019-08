Uskoro spajanje mosta Moračica, na putu Bar-Boljare

PODGORICA – Most Moračica, na autoputu Bar -Boljare uskoro će biti spojen, a nakon toga uslediće zanatski radovi i postavljanje vetrobrana, izjavio je glavni inženjer Moračiće Duško Rondović.

On je za RTCG rekao da su ostala četiri centralna segmenta u rasponu po dva metra kako bi most dobio konačnu konstrukciju, kao i da će most biti završen pre roka završetka svih radova na autoputu.

„Mi očekujemo da ćemo u toku septembra spojiti kompletan most, ostala su nam četiri centralna segmenta da spojimo na kolovoznoj konstrukciji“, rekao je Rondović.

Prema njegovim rečima, most će od udara vetra štiti vetrobrani visoki četiri metra.

„Vetrobrani su od prozirnog materijala, da može da se gleda. Zbog razbijanja vetra, ne možemo imati kompletnu tablu jer bi jaki udari vetra verovatno naštetili vetrobranima“, rekao je Rondović.

On dodaje da Moračica može da izdrži i udare vetra jače od 30 metara u sekundi, ali i jače poput orkanskog vetra.

Kako se navodi, finalni radovi biće završeni iduće godine, ali pre roka izgradnje auto puta koji je najavljen za septembar 2020. godine.

