Uspavan najstariji mužijak džinovske pande

HONGKONG – Najstariji mužjak džinovske pande o kojem su brinuli ljudi An An uspavan je danas u 35. godini, što je ekvivalentno ljudskoj starosti od 105 godina, saopštio je zabavni park u Hongkongu u kojem je on živeo.

Iz „Oušn parka“, u kojem je An An živeo od 1999. godine, navode da se njegovo zdravstveno stanje konstantno pogoršavalo proteklih nekoliko nedelja i da je sve manje jeo, dok na kraju nije potpuno prestao da uzima hranu, prenosi Rojters.

An An i Džia Džia, najstarija ženka pande na svetu koja je uginula 2016. godine u 38. godini, bili su poklon od kineske vlade ovom parku.

U parku kažu da su duboko dužni zbog smrti An Ana i navode da su zahvalni što su imali priliku da brinu o njemu i Džia Džii i postanu važna baza za spasavanje pandi.

U „Oušn parku“, koji ima životinje poput pingvina, delfina i morževa, sada se nalaze još dve pande – Jing Jing i Le Le.

(Tanjug)

