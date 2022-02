Uveren sam da cemo ostvariti pobedu, ali ne laku i u Beogradu

PEKING – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će za 10 dana biti raspisani izbori i da će SNS svoju kampanju zasnovati – 50 odsto na postignutim rezultatima, a 50 odsto na stvarim koje će se tek raditi.

Mi imamo bezbroj ideja, dodao je Vučić u intervjuu za Pink u Pekingu.

„Još kada sam pre neki dan razgovarao i sa Vesićem, pošto neki bi da kažu kako Vučić ne pokazuje poštovanje – ako Vesić nije prvi na listi u Beogradu već će biti Šapić. Ne. Pokazujem poštovanje. Ja sam dobar deo političke karijere želeo da budem gradonačelnik, a bio sam sve drugo“, rekao je Vučić.

Kaže da je rekao Vesiću da će za njega biti mnogo dobrih i važnih stvari i dužnosti, i mnogo dobrog što će moći da radi za Srbiju.

„Rekao sam mu i da mora da nauči da nije sve onako kako planiramo i da ne postoji ‘umešeno pa obešeno’, vec da mora da se ponekad i istrpi nešto što smatra nepravdom, kazao je Vučić i dodao da je sam to isto naučio.

Na pitanje šta mu je Vesić na to rekao, Vučić je odgovorio:

„Prvo ja nisam trgovac i to je bila prva rečenica koju sam njemu rekao. I on to zna i on poštuje stranku kojoj pripada i veoma joj je lojalan i to je stvar koju poštujem i to ćete videti posle izbora. Ja nisam trgovac i kod mene ne ide: E, nećeš biti ovo, pa ćemo se dogovorimo da budeš ono. To tako ne ide“, rekao je Vučić.

Dodao je da se svi dokazuju u stranci svojim radom i aktivizmom i marljivošću, kao i da će biti izbori u stranci za predsednika i potpredsedike čim se završe izborna kampanja.

Kazao je da je siguran da će Šapić uložiti ogromnu energiju i trud, ne samo ne razočara ljude u stranci već bilo koga u Beogradu.

„Uveren sam da ćemo ostvariti pobedu, ali ne laku, i da će to biti u interesu Beograđana, kao što verujem da će biti teško i na predsedničkim i parlamentarnim izborima, pošto je uvek lakše kritikovati, a ne raditi“, naglasio je Vučić.

Vučić je rekao da se sve što je do sada urađeno, i Beograd na vodi i autoput Miloš Veliki i mnogo drugog, sada podrazumeva.

„Zato morate da izađete sa novim obećanjima, a ljudi će znati na osnovu onoga što ste uradili da li govorite ozbiljno“, naglasio je Vučić.

Na pitanje kako vidi snimak u kome je Đilas najavljivao da će pokazati kako SNS uvozi glasove iz Republike Srpske, Vučić je rekao da opozicija mora stalno da hrani građane mržnjom jer nema svoju politiku kojom bi pobedila na izborima i da je na to navikao.

„Za 10 dana se raspisuju izbori i biće prilike da građani iskažu svoj stav“, oručio je Vučić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.