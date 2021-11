Užas u SAD-u: Uleteo kolima u paradu, ubio petoro, više od 40 povređeno

Pet osoba je poginulo, a više od 40 povređeno kada je automobil u brzini uleteo u božićnu paradu u gradu Vokiša, u američkoj saveznoj državi Viskonsin, saopštila je policija.

Incident se dogodio u nedelju, a šef policije tog grada Den Tomson je rekao da je osoba koja se smatra odgovornom u pritvoru, dok je vozilo, nakon incidenta, pronađeno na 32 km zapadno od Milvokija, prenosi Rojters.

“U ovom trenutku možemo potvrditi da je pet osoba preminulo, a više od 40 je povređeno. Međutim, ovi brojevi mogu da se promene kako budemo prikupljali dodatne informacije“, saopštila je policijska uprava Vokiše na svojoj Fejsbuk stranici, dodajući da su se mnogi ljudi sami odvezli u okružne bolnice.

Nije poznato da li je incident povezan sa terorizmom, ali je šef policije dodao da građani Vokiše, koji ima oko 72.000 stanovnika, ponovo mogu da se slobodno kreću.

Top-down video footage shows a driver deliberately plowing through a Christmas parade in Waukesha, Wisconsin. pic.twitter.com/fo5xXPF12q

Na video snimku objavljenom na internetu vidi se crveno sportsko terensko vozilo kako prolazi kroz paradu, naletevši na, kako se čini, više od deset ljudi pre nego što je masa potrčala sa trotoara da pruži pomoć.

Na drugom snimku se čini da je policija otvorila vatru na vozilo dok probija ulične barijere.

Tomson je rekao da je jedan policajac pucao na vozilo.

Belen Santamarija, njen suprug i njihova trogodišnja ćerka, planirali su da se pridruže kasnopopodnevnoj paradi sa svojom katoličkom crkvom, ali Santamarija, 39-godišnja meksička radnica u fabrici, probudila se u nedelju sa bolovima u leđima, pa je porodica umesto toga posmatrala procesiju sa trotoara.

“SUV je naišao punom brzinom. Onda sam počela da čujem ljude kako vrište”, izjavila je Santamarija.

Sakrila se u restoranu sa ćerkom, dok je njen muž, 39-godišnji dostavljač Hesus Očoa, trčao napred da pokuša da pomogne povređenim ljudima.

Rekao je da je od drugih članova njihove crkve čuo da je povređeno oko 10 članova, uglavnom Latinoamerikanaca.

Bolnica za decu u Viskonsinu objavila je na Tviteru da je primila 15 pacijenata do 20 časova, ne prijavivši nijedan smrtni ishod.

Moment the vehicle entered the crowd at the Christmas parade in Waukesha Wisconsin. pic.twitter.com/aOx2165XYm

— MelvinB📡 (@MelvinBGlobal) November 22, 2021