Užasi rata: Snimali napad na Tel Aviv, rakete padale po kafićima (video)

Palestinska organizacija Hamas večeras je ispunila svoju pretnju da će napasti najveći grad u Izraelu Tel Aviv, koji je večeras zasut sa stotinama raketa, prenose mediji u svetu.

Društvenim mrežama šire se snimci iz grada koji je u pojedinim delovima potpuno ruiniran, ali i oni zabeleženi u toku samog napada.

Hamas missiles reach as far as to the city of Holon, just south of Tel Aviv. #Gaza #Israel pic.twitter.com/yg1gk8L0NO

— Ali Özkök (@Ozkok_A) May 11, 2021