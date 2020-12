Užasna nesreća tokom trke: Pet biciklista poginulo, troje povređeno

U saobraćajnoj nesreći koja se u četvrtak dogodila na autoputu u američkoj saveznoj državi Nevada, pet biciklista je poginulo, dok je troje povređeno.

Five cyclists on 'retirement ride' killed by truck on Nevada highway https://t.co/PH24ABz0g8 pic.twitter.com/QjgEEwRfWt

— New York Post (@nypost) December 11, 2020